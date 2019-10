POL-WE: - Unfallfluchten in Münzenberg und Bad Nauheim - Einbruch in Bekleidungsgeschäft - Stemmhammer verschwunden - BMW beschädigt - Rückfahrkamera abmontiert

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Münzenberg: Unfallflucht vor Bäckerei -

Nach einer Verkehrsunfallflucht vor einer Bäckerei in der Badgasse bittet die Butzbacher Polizei um Mithilfe. In der Nacht von Sonntag (29.09.2019), gegen 21.00 Uhr auf Montag (30.09.2019), gegen 10.15 Uhr touchierte ein unbekannter Autofahrer einen dort geparkten grauen Opel Combo. An der linken Fahrzeugseite des Combos blieben Kratzer und Dellen zurück. Die Reparatur wird etwa 1.000 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation in Butzbach unter Tel.: (06033) 70430.

Bad Nauheim: In Geschäft eingestiegen -

Ein Bekleidungsgeschäft in der Burgstraße rückte in den Fokus unbekannter Einbrecher. Die Täter verschafften sich über ein Hoffenster gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft und suchten nach Beute. Ihnen fiel nach einer ersten Einschätzung der Betreiber eine geringe Menge an Bargeld in die Hände. Die Aufbruchschäden summieren sich auf ca. 300 Euro. Hinweise zu den Tätern oder zu Personen, die in diesem Zusammenhang in der Nacht von Sonntag (29.09.2019) auf Montag (30.09.2019) in der Burgstraße auffielen, nimmt die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Bad Nauheim: Nach Parkplatzrempler geflüchtet -

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein flüchtiger Unfallfahrer einen in der Kochstraße geparkten CLA Mercedes. In der Zeit von Samstag (28.09.2019), gegen 19.30 Uhr bis Sonntag (29.09.2019), gegen 18.00 Uhr prallte der Unbekannte gegen die hintere Stoßstange des grauen Benz und ließ einen rund 1.000 Euro teuren Schaden zurück. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Polizei in Friedberg unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Büdingen: Stemmhammer von Bagger geklaut -

Baustellendiebe machten sich am Wochenende in der Straße "Über der Seeme" an einem Bagger zu schaffen. Sie montierten den Hydraulikstemmhammer mit Anschlussplatte von einem Bagger und machten sich mit dem rund 2.000 Euro teuren Werkzeug aus dem Staub. Das Teil wiegt ca. 250 kg und wurde mit Sicherheit mit einem Transporter oder Anhänger von den Dieben fortgeschafft. Zeugen, die in diesem Zusammenhang zwischen dem 29.09.2019, gegen 16.00 Uhr und dem 30.09.2019, gegen 07.00 Uhr Personen oder Fahrzeuge auf der Baustelle beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06042) 96480 an die Polizeistation in Büdingen zu wenden.

Reichelsheim-Weckesheim: X1 bemalt und verkratzt -

Einen Schaden von mindestens 200 Euro ließen Unbekannte an einem silberfarbenen BMW X1 zurück. Der SUV parkte zwischen Samstagmorgen (28.09.2019), gegen 10.00 Uhr und Montagabend (30.09.2019), gegen 18.30 Uhr in der Lustgartenstraße, in Höhe der Hausnummer 8. Die Täter zerkratzten beide Türen der Beifahrerseite und malten mit einem Filzstift Wellenmuster auf den Lack. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Bad Vilbel: Rückfahrkamera verschwunden -

Eine Bordkamera im Wert von rund 2.000 Euro ließen Diebe vom Heck eines BMW X4 mitgehen. Der graue SUV parkte im Zeitraum von Freitag (27.09.2019), gegen 10.00 Uhr bis Sonntag (29.09.2019), gegen 17.30 Uhr in der Friedensstraße, in Höhe der Hausnummer 47. Hinweise erbittet die Polizei Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.

