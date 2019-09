Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: - Reifen zerstochen - Autos zerkratzt - Gegen Autos getreten - Unter Drogeneinfluss gefahren - Unfallfluchten - Gullideckel geklaut - Reh ausgewichen - In Wohnhaus eingebrochen -

Friedberg (ots)

--

Butzbach: In Reifen gestochen -

Unbekannte Täter ließen in der Straße "Am Römerberg" aus einem Reifen eines schwarzen BMW die Luft raus. Zwischen Donnerstag (26.09.2019), gegen 18.00 Uhr und Samstag (28.09.2019), gegen 14.30 Uhr parkte der "Dreier" in Höhe der Hausnummer 20. Mit einem spitzen Gegenstand stachen die Täter in die Flanke des vorderen Reifens der Beifahrerseite. Ein neuer Pneu wird den Besitzer rund 120 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation in Butzbach unter Tel.: (06033) 70430.

Butzbach: Berauscht erwischt -

Mit einer Blutentnahme auf der Butzbacher Polizeistation endete für einen 35-Jährigen eine Rollerfahrt. Der Butzbacher war am frühen Sonntagmorgen (29.09.2019) auf einer Landstraße unterwegs. Eine Streife der Butzbacher Ordnungshüter stoppte den Biker und musste feststellen, dass der offensichtlich unter Drogeneinfluss stand. Ein Test wies ihm die Einnahme von Amphetamin nach. Im Anschluss an die Blutentnahme durfte er die Wache wieder verlassen.

Butzbach: Nach Parkplatzrempler geflohen -

Einen Schaden von rund 1.500 Euro ließ ein unbekannter Unfallfahrer auf dem Rewe-Parkplatz an einem grauen Polo zurück. Vermutlich beim Rangieren beschädigte der Flüchtige den vorderen Kotflügel der Fahrerseite. Zeugen, die den Rempler am Samstagmorgen (28.09.2019), zwischen 11.40 Uhr und 12.20 Uhr in der Philipp-Reis-Straße beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06033) 70430 mit der Butzbacher Polizei in Verbindung zu setzen.

Ober-Mörlen: Tritte gegen Autos -

In der Nacht von Freitag (27.09.2019) auf Samstag (28.09.2019) zogen Vandalen durch die Weinstraße. An insgesamt fünf Fahrzeugen ließen sie ihre sinnlose Zerstörungswut aus und verursachten durch Tritt gegen Außenspiegel sowie gegen Bleche Schäden in Höhe von mindestens 2.500 Euro. Betroffen sind die Besitzer eines grünen Ladas, eines weißen Mercedes, eines grauen Seat Ibizas sowie von zwei einser BMW. Zeugen, die die Täter in der Weinstraße beobachteten oder denen in diesem Zusammenhang Personen auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06033) 70430 mit den Ermittlern der Butzbacher Polizei in Verbindung zu setzen.

Bad Nauheim: Audi zerkratzt -

Auf dem Gelände des Audi-Zentrums in der Schwalheimer Straße beschädigten Unbekannte den Lack eines A6. Der Kombi parkte dort zwischen Mittwochmorgen der vergangenen Woche (25.09.2019) bis Donnerstag (26.09.2019), gegen 17.30 Uhr. Mit einem spitzen Gegenstand trieben die Täter Kratzer in die Beifahrerseite. Die Reparatur wird etwa 2.000 Euro kosten. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Friedberg unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Echzell: Renault zerkratzt -

Auf rund 2.500 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den Unbekannte in der Hauptstraße an einem blauen Renault zurückließen. Über die gesamte Fahrzeuglänge drückten die Täter Kratzer in den Lack des "Capture". Zeugen, die die Täter vergangene Woche, im Zeitraum von Montag (23.09.2019) bis Samstag (28.09.2019), beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 mit der Friedberger Polizei Kontakt aufzunehmen.

Florstadt-Staden: Gullideckel verschwunden -

Nachdem Unbekannte einen Gullideckel aus dem Rinnstein der Mockstädter Straße mitgehen ließen, bittet die Friedberger Polizei um Mithilfe. Am Sonntagmorgen (29.09.2019), gegen 11.30 Uhr fiel der Diebstahl auf. Wann genau die Diebe den Gullideckel in Höhe der Zufahrt zu einer Tankstelle heraushoben, kann momentan nicht gesagt werden. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Büdingen: Reh lässt Audi schleudern -

Mit Untersuchungen im Büdinger Krankenhaus endete für einen 20-jährigen Audifahrer gestern Abend (29.09.2019) eine Schleuderpartie. Der Büdingern war gegen 18.30 Uhr auf der Landstraße zwischen Bindsachsen und Büdingen unterwegs. Ausgangs einer Rechtskurve überquerte ein Reh die Fahrbahn. Der Audifahrer wollte nach links ausweichen und verlor die Kontrolle über seinen Wagen. Er kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Böschung und landete auf dem Dach. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung des Leichtverletzten und den anschließenden Transport ins Krankenhaus. Der Audi hat nur noch Schrottwert und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Höhe des Blechschadens schätzt die Polizei auf rund 2.000 Euro.

Büdingen: Toyota touchiert und abgehauen -

Der Unfallfluchtermittler der Büdinger Polizei bittet um Mithilfe. Im Zeitraum vom 27.09.2019, gegen 17.00 Uhr bis zum 28.09.2019, gegen 09.00 Uhr parkte in der Straße "Im Sack" ein grauer Toyota Yaris. In dieser Zeit touchierte ein Unfallfahrer den Kleinwagen an der hinteren Stoßstange und machte sich anschließend aus dem Staub. Zurück blieb ein Blechschaden in Höhe von mindestens 1.500 Euro. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Büdinger Polizei unter Tel.: (06042) 96480 entgegen.

Wöllstadt Ober-Wöllstadt: Haus durchwühlt -

Auf Beute aus einem Einfamilienhaus in der Straße "Schöne Aussicht" hatten es Einbrecher am Sonntag (29.09.2019) abgesehen. Zwischen 14.15 Uhr und 22.15 Uhr nutzten sie die Abwesenheit der Bewohner und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Haus. Anschließend durchwühlten sie sämtliche Zimmer. Letztlich brachen sie noch in einen Gartenschuppen ein. Eine Liste der gestohlenen Wertsachen liegt der Polizei derzeit noch nicht vor. Die Aufbruchschäden summieren sich auf ca. 4.000 Euro. Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen im Laufe des Sonntags Personen oder Fahrzeuge in der "Schönen Aussicht" auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 mit der Kriminalpolizei in Friedberg in Verbindung zu setzen.

