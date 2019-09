Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Zeugen nach Brandstiftung in Eckartsborn gesucht ++ Unfall und Folgeunfall auf der Autobahn 45 ++ Einbruch in Bad Nauheim ++ Scheibe eingeschlagen in Butzbach

Friedberg (ots)

In die Leitplanke und Folgeunfall

Autobahn 45: Ein 34-jähriger Butzbacher verlor auf der regennassen Fahrbahn der A45 am Freitagmorgen die Kontrolle über sein Auto. Zwischen Wölfersheim und Florstadt kam er gegen 08 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Mit einem erheblichen Sachschaden musste der PKW abgeschleppt werden. Der Schaden an diesem und der Leitplanke beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Aufgrund des folgenden nötigen Abschleppvorgangs auf dem Standstreifen wechselte ein 31-jähriger LKW-Fahrer aus Rumänien gegen 09.30 Uhr mit seinem Sattelzug vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen. Dabei übersah er den PKW eines 29-Jährigen aus Menden, der auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war. Der 29-Jährige wich nach links aus, um einen Zusammenstoß mit dem Sattelzug zu verhindern. Dabei touchierte er die Mittelleitplanke. Das Auto blieb fahrbereit. An Leitplanke und PKW entstanden jedoch Schäden von rund 6000 Euro. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

*

Einbruch

Bad Nauheim: Zu einem Architekturbüro in der Franz-Groedel-Straße verschafften sich Einbrecher in der Nacht zum Freitag gewaltsam Zutritt. Zwischen 17.35 und 07.10 Uhr begaben sich die Täter auf den Balkon, hebelten ein Fenster auf und konnten so in die Räumlichkeiten gelangen. Sie durchsuchten diverse Schränke und ließen eine silberne Geldkassette mit einer kleinen Menge Bargeld mitgehen. Um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

*

Brandstiftung in Eckartsborn - Polizei sucht Zeugen

Büdingen: Nach einem Brand in Eckartsborn geht die Kriminalpolizei in Friedberg von Brandstiftung aus und sucht Zeugen. Am Samstag, den 21. September, gegen 17 Uhr stellten Passanten einen Brand in der Oberdofstraße fest und informierten die Rettungsleitstelle. Die Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte ein Übergreifen auf Nachbarhäuser.

Die Ermittlungen der Polizei haben nun klar ergeben, dass der Brand im rückwärtigen Bereich / Außenbereich einer Scheune der Lißberger Straße seinen Anfang nahm. Diese Örtlichkeit ist nur durch einen ganz schmalen Durchgang (70cm) zu erreichen, der zwischen zwei Scheunen in der Oberdorfstraße (Hausnummern 17 & 19) liegt.

Aufgrund der Brandermittlungen muss von einer Brandstiftung als Ursache für das Feuer ausgegangen werden. Der Brand zog alle drei an dieses versteckt liegende Eck angrenzende Scheunen in Mitleidenschaft. Die Schadensschätzungen belaufen sich auf rund 150.000 Euro.

Die Kriminalpolizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Mithilfe. Wer kann Angaben dazu machen, wer am Samstag den Durchgang in der Oberdorfstraße nutzte, sich in dem Eck zwischen den drei Scheunen aufhielt und damit Zeuge oder Tatverdächtiger in Bezug auf den Brand sein könnte. Jeder Hinweis kann bei der Aufklärung des Sachverhaltes helfen.

*

Scheibe eingeschlagen

Butzbach: Eine Seitenscheibe eines weißen Opel Crossland schlug ein Unbekannter zwischen 20 Uhr am Donnerstag und 07.30 Uhr am Freitag ein. Der PKW stand in der Butzbacher Straße in Nieder-Weisel. Es entstand ein Schaden von 400 Euro. Die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0, bittet um Hinweise.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

