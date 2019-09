Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Spaziergänger wurde am Sonntagmorgen auf mehrere beschädigte Autos, die in der Pfohlhofstraße und Ansbachstraße geparkt waren, aufmerksam und verständigte die Polizei.

An sieben Fahrzeugen wurden die Außenspiegel verdreht bzw. das Spiegelglas komplett beschädigt, so dass an allen Fahrzeugen Sachschaden entstand. Geparkt waren die Autos in der Zeit zwischen Samstagabend, 19 Uhr und Sonntagmorgen, ca. 10 Uhr. Zeugen, die evtl. auf die Beschädigungen aufmerksam wurden und entsprechende Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/6900, in Verbindung zu setzen.

