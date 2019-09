Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Betrüger hielten Bad Nauheimer wach ++ Ohne Führerschein nach Unfall abgehauen ++ Autos in Rosbach verkratzt ++ Einbruch in Altenheim Friedberg ++ Überschlagen bei Glashütten ++ u.a.

Friedberg (ots)

Ohne Führerschein - nach Unfall abgehauen

Autobahn 5: Im stockenden Verkehr auf der Autobahn 5 am Donnerstagabend, gegen 19.15 Uhr, zwischen dem Bad Homburger Kreuz und Friedberg, wechselte ein Autofahrer mit seinem Ford den Fahrstreifen und stieß dabei mit dem Skoda eines Bielefelders zusammen. Nach dem Unfall hielt der Fordfahrer kurz an, begutachtete den Schaden am Fahrzeug und fuhr anschließend davon. Die Polizei konnte den möglichen Fahrzeugführer später ermitteln. Der 57-jährige Bad Nauheimer ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, was auch der Grund für die begangene Verkehrsunfallflucht sein dürfte.

*

Angefahren beim Spurwechsel

Autobahn 5: Ein 61-jähriger Kirchhainer stieß am Donnerstag, gegen 20.35 Uhr, beim Spurwechsel zwischen dem Bad Homburger Kreuz und Friedberg mit seinem Hyundai gegen den Kleinlaster eines 54-jährigen Hockenheimer. An den Fahrzeugen entstanden Schäden von etwa 3500 Euro. Verletzt wurde niemand. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten jedoch einen Alkoholgeruch beim 54-Jährigen. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 0,6 Promille an, weshalb eine Blutentnahme veranlasst wurde.

*

Betrüger hielten Bad Nauheimer wach

Bad Nauheim: Über 30 Anrufer meldeten sich in den vergangenen Stunden bei der Polizei und teilten mit, dass Betrüger versuchten sich bei ihnen am Telefon als falsche Polizeibeamte auszugeben. Zwischen Donnerstagmittag und Mitternacht gingen diese Anrufe ein. Bis spät in die Nacht hielten die Betrüger damit Seniorinnen und Senioren aus Bad Nauheim wach. In den meisten Fällen berichteten sie von angeblich festgenommenen Einbrechern, bei denen ein Zettel mit der Anschrift des Angerufenen aufgefunden worden wäre. Anschließend versuchten die Anrufer die Angerufenen nach Wertsachen auszufragen. Glücklicherweise wurde noch kein Fall bekannt, indem die Bad Nauheimer auf die Betrüger hereinfielen. Die meisten beendeten die Anrufe sofort, ohne persönliche Daten preis zu geben. Durch den späten Anruf aus dem Schlaf gerissen, zeigten sich manche Bad Nauheimer aber auch irritiert und versicherten sich über den Notruf bei der richtigen Polizei, was es mit dem Anruf auf sich hatte. Auch Ihnen steht die Polizei rund um die Uhr als Ansprechpartner zur Verfügung, wenn Sie Zweifel am Wahrheitsgehalt eines Anrufes haben. Grundsätzlich gilt: Geben Sie niemals persönliche Daten oder Wertsachen an Fremde weiter!

*

Ohne Fahrerlaubnis - mit Alkohol

Friedberg: Auf der Kaiserstraße stoppte und kontrollierte eine Streife der Polizeistation Friedberg in der Nacht zum heutigen Freitag, gegen 01.55 Uhr, einen 33-jährigen Friedberger, der mit seinem Auto unterwegs war. Dabei stellte sich heraus, dass der Friedberger nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Darüber hinaus stand der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Die Fahrt endete damit für den Friedberger.

*

In den Fahrbahnteiler

Friedberg: Gesundheitliche Probleme könnten die Ursache eines Unfalls am Donnerstag, gegen 14.30 Uhr, in der Saarstraße gewesen sein. Eine 59-jährige Friedbergerin kam mit ihrem PKW nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr die bauliche Fahrbahnteilung. Die Fahrerin kam vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus. Ihr PKW musste abgeschleppt werden. Der Bauhof demontierte den Zaun, der auf dem Fahrbahnteiler angebracht war und beschädigt wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

*

Einbruch in Altenheim

Friedberg: Ein Fenster zu einer Erdgeschosswohnung eines Altenwohnheims An der Seewiese hebelte ein Einbrecher zwischen 02 und 05.30 Uhr am Donnerstag auf. Der Täter konnte so die Wohnung betreten und aus dieser eine schwarze Ledergeldbörse, einen Schlüsselbund, drei Spardosen mit Münzgeld und ein Samsung Handy entwenden. Um Hinweise in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

*

Zwei Autos mussten abgeschleppt werden

Friedberg: Eine 52-jährige Echzellerin bemerkte am Donnerstagabend, gegen 22.15 Uhr, vermutlich zu spät die Autos, die aufgrund einer rot zeigenden Ampel auf der Bundesstraße 455 zwischen Friedberg und Wölfersheim am Abzweig nach Dorheim angehalten hatten. Mit ihrem Ford fuhr sie auf den Hyundai eines 65-Jährigen aus Nidda auf und schob diesen auf den Suzuki eines 64-jährigen aus Rosbach. An den Autos entstanden Schäden von rund 11.000 Euro. Ford und Hyundai mussten abgeschleppt werden. Die Fahrzeugführer blieben unverletzt.

*

Einbrecher an der Wohnungstür

Friedberg: Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Hospitalgasse hörte am Donnerstag, gegen 12.30 Uhr verdächtige Geräusche an seiner Wohnungstür. Beim Blick durch den Türspion konnte er einen etwa 25 Jahre alten Mann mit schwarzem Käppi, Schnurbart, Kopfhörern im Ohr und schwarzer Jacke erkennen, der vermutlich auch ein Fahrrad dabei hatte. Der Mann machte sich an der Wohnungstür zu schaffen und wollte offenbar einbrechen. Er ergriff jedoch die Flucht, als er den Hausbewohner bemerkte. Um weitere Hinweise auf den Mann bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

*

Zwei Leichtverletzte

Friedberg: Im Kreuzungsbereich des Schützenrain / der Mainzer-Tor-Anlage kollidierten am Donnerstag, gegen 21.35 Uhr zwei Verkehrsteilnehmer mit ihren PKW. Vom Schützenrain kommend übersah ein 62-jähriger Hanauer vermutlich eine von rechts kommende und damit vorfahrtberechtigte 22-jährige Bad Nauheimerin mit ihrem PKW. Bei dem folgenden Zusammenstoß verletzten sich die beiden Autofahrer leicht. An ihren Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, entstanden Schäden von rund 11.000 Euro.

*

Überschlagen

Hirzenhain: Auf der nassen Fahrbahn der Landstraße 3183 zwischen Eichelsachsen und Glashütten verlor eine 38-Jährige aus Kefenrod am Donnerstag, gegen 15.10 Uhr, die Kontrolle über ihren Mercedes. Sie geriet ins Rutschen, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Bei dem Unfall verletzte sich die 38-Jährige leicht. Ein Rettungswagen brachte sie zur Untersuchung ins Krankenhaus. Ihr Auto musste mit einem Schaden von rund 3000 Euro abgeschleppt werden.

*

Corsa und Mazda verkratzt

Rosbach: Am Fahrbahnrand der Theodor-Heuss-Straße standen am Mittwoch, zwischen 10.30 und 12 Uhr ein roter Opel Corsa und ein grauer Mazda 2. In diesem Zeitraum verkratzte ein Unbekannter den hinteren rechten Kotflügel des Corsa, den vorderen rechten Kotflügel und die Motorhaube des Mazda und richtete so einen Schaden von je 500 Euro an. Hinweise auf den Täter erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

*

Heckscheibe demoliert

Wölfersheim: Ein Unbekannter schlug zwischen 19 Uhr am Mittwochabend und 08.20 Uhr am Donnerstagmorgen in der Steingasse mindestens zweimal auf die Heckscheibe eines roten Ford Ka ein. An dieser entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang.

*

Cube gestohlen

Wöllstadt: Einen Wert von 200 Euro hat das grüne Cube Mountainbike, welches ein Dieb am Dienstag, zwischen 00.20 und 01 Uhr, aus der Hofeinfahrt eines Hauses in der Schönen Aussicht in Ober-Wöllstadt entwendete. Das Fahrrad stand dort unverschlossen. Um Hinweise auf den Verbleib des Zweirades bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

