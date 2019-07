Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Finthen - Versuchter Raub auf Gaststätte

Mainz-Finthen (ots)

Dienstag, 23.07.2019, 21.30 Uhr

Eine in der Henri-Dunant-Straße gelegene Gaststätte in Mainz-Finthen war gestern Abend gegen 21.30 Uhr das Ziel eines versuchten Raubes. Ein männlicher Täter betrat mit einer vermutlich blau-türkis-grünen Gesichts-Maskierung den Schankraum. An der Eingangstür stehend rief er "Überfall".

Mit einer dunklen Pistole, welche sich im Nachhinein als Gas-Pistole herausstellte, deutete er dabei Richtung Tresen. In der anderen Hand hatte er einen Beutel. Ein in der Ecke stehender Gast rief ihm zu, dass er doch ruhig sein und abhauen solle. Dies veranlasste den Unbekannten offensichtlich zu einer Schussabgabe in Richtung dieses Gastes. Danach ergriff er die Flucht in unbekannte Richtung.

Durch den abgegebenen Schuss wurde der Gast, als auch weitere sieben zu diesem Zeitpunkt anwesende Gäste verletzt. Sie erlitten Augen- und Atemreizungen. Es waren insgesamt 20 Rettungskräfte und ein Notarzt zur Behandlung der Verletzten im Einsatz.

Die Gäste beschrieben den Täter als etwa 20 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, schlanke Gestalt, dunkle Jacke und einer dunklen Hose. Er trug bei dem Vorfall eine blau-türkis-grün farbene Gesichtsmaske.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen oder uns eine Mitteilung über die Onlinewache im Internet zu senden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell