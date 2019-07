Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Fahrraddiebstahl - Eigentümer gesucht

Mainz (ots)

Sonntag, 21.07.2019, 04:30 Uhr

Zwei 30-Jährige werden in der Nacht von Sonntag auf Montag durch ein lautes Geräusch in der Kapuzinerstraße geweckt. Sie stellen fest, dass drei Männer vor dem Haus versuchen das Schloss eines Fahrrads aufzuhebeln. Einer der beiden begibt sich auf die Straße und macht sich laut bemerkbar, woraufhin die Täter vom Fahrrad ablassen und die Flucht in Richtung Dagobertstraße ergreifen. Später bringen die beiden Zeugen das Fahrrad zur Polizei. Es handelt sich um ein silber-graues Mountainbike, mit einem gelben Faltschloss (siehe Foto).

Personenbeschreibung:

- drei Männer

- ca. 18-30 Jahre

- 1x blond, 2x dunkle Haare

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

