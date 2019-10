Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Wohnwagen

Hagen (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher schlugen in der Nacht zum Dienstag das Seitenfenster eines Wohnwagens in der Straße Am Quambusch ein. Außerdem beschädigten sie die vordere Stauraumklappe. Dem 69-jährigen Eigentümer des Wohnwagens zufolge wurde nichts entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

