Polizei Hagen

POL-HA: Polizei Hagen gegen Wohnungseinbruch aktiv

Hagen (ots)

Am Dienstag, den 08.10.2019, führte die Polizei Hagen im gesamten Stadtgebiet integrative Schwerpunktkontrollen durch. Hauptzielrichtung der Kontrollen war die Bekämpfung der Eigentumskriminalität. Die eingesetzten Beamten stellten neben diversen Verkehrsverstößen verdächtige Personen und Fahrzeuge fest, die einer genaueren Überprüfung unterzogen wurden. An der Staplackstraße geriet ein Transporter mit hochwertigem Werkzeug in eine solche Kontrolle. Dabei wurde festgestellt, dass eines der Geräte im polizeilichen Fahndungssystem als gestohlen einlag. Das Werkzeug wurde entsprechend sichergestellt. Einsatzleiter David Clemens zeigt sich zufrieden mit den Ergebnissen. Die polizeiliche Präsenz schreckt mögliche Täter ab und steigert das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung.

