Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Wohnungseinbrüche in Hohenlimburg

Hagen (ots)

Zwischen Freitag, den 04.10.2019, 12:00 Uhr, und Montag, den 07.10.2019, 15:00 Uhr, kam es zu zwei Wohnungseinbrüchen in Henkhausen. In der Straße Neuer Kronocken gelangten die Täter über das Badezimmerfenster in die Wohnung. In der Alten Heerstraße hebelten die Täter das Schlafzimmerfenster auf. In beiden Fällen ist noch unklar, ob etwas entwendet wurde. Die Ermittler sicherten Spuren und übernahmen die Sachbearbeitung. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen nimmt die Polizei unter 02331-986-2066 entgegen.

