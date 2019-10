Polizei Hagen

POL-HA: Fußgänger wird von Auto erfasst

Hagen (ots)

Am Montag befuhr ein 30-jähriger Autofahrer mit seinem VW die Altenhagener Straße in Richtung Boeler Straße. Um 19.15 Uhr erfasste er mit seinem Fahrzeug einen 24-jährigen Fußgänger, der die Altenhagener Straße auf einem Fußgängerüberweg überquerte. Der 24-Jährige stürzte zu Boden und erlitt Verletzungen am linken Bein und am Kopf. Er wurde zur ambulanten Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. An dem PKW entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

