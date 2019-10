Polizei Hagen

POL-HA: Gartencenter in Vorhalle durchwühlt

Hagen (ots)

Zwischen Sonntag, 14:00 Uhr und Montag, 08:50 Uhr, drangen bislang unbekannte Personen in ein Gartencenter an der Droste-Hülshoff-Straße ein. Die Täter öffneten gewaltsam eine Schiebetür und kamen so in das Gebäude. Den Kassenbereich durchwühlten die Fremden. Nach ersten Erkenntnissen machten sie jedoch keine Beute. Die Polizei ermittelt dennoch wegen versuchten Einbruchs in das Geschäft. Hinweise nimmt die Polizei unter 02331-986-2066 entgegen.

