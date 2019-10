Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kuhardt: Polizei sucht Zeugen nach Raub auf Tankstelle

Landau (ots)

Pressemitteilung der Kriminalinspektion Landau vom 07.10.2019:

Zwei männliche Personen betraten am Sonntag, den 06.10.2019 gegen 21.25 Uhr eine Tankstelle in Kuhardt. Unter Vorhalt einer Waffe forderte ein Täter von der Angestellten die Herausgabe von Bargeld. Ein zweiter Täter wartete im Bereich der Eingangstür.

Nach Herausgabe der in der Kasse befindlichen Geldscheine verließen beide Täter die Tankstelle und flüchteten zu Fuß in Richtung der Straße Am Roppenbild.

Der erste Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- ca. 1,70m groß

- 20-25 Jahre alt

- Schlanke Figur

- Bewaffnet mit einer Pistole

Der zweite Täter wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 1,65 m groß

- 20-25 Jahre alt

Beide waren dunkel bekleidet mit schwarzen Sturmmasken.

Die Kriminalpolizei Landau hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden erbeten unter 06341-287-0 oder kilandau@polizei.rlp.de.

