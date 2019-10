Polizei Hagen

POL-HA: Fußgängerin in Dahl angefahren

Hagen (ots)

Am Dienstagmorgen, 06:40 Uhr, ereignete sich auf der Dahler Straße ein Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Pkw. Ein 28-jähriger Hagener war mit seinem VW Polo in Richtung Innenstadt unterwegs, als eine 17-Jährige an einem Fußgängerüberweg die Fahnbahn queren wollte. Trotz Bremsung konnte der Autofahrer auf regennasser Fahrbahn einen Zusammenstoß mit der Jugendlichen nicht verhindern. Ein Rettungswagen brachte das Mädchen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

