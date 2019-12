Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw-Brand auf der B442

Haste (ots)

(bp) In der Nacht vom 30. September zum 01. Dezember gerät ein Pkw, vermutlich aufgrund eines technischen Defektes in Brand, als dieser die B442 aus Rtg. Bad Nenndorf kommend in Richtung Haste befährt. Der 50-jährige Fahrer und 49-jährige Beifahrer können das Fahrzeug unverletzt verlassen, bevor dieses vollständig ausbrennt. Die alarmierten Feuerwehren aus Hohnhorst, Haste und Rehren können den Fahrzeugbrand löschen. Aufgrund der Witterung gefrieren das Löschwasser sowie der Löschschaum auf der Fahrbahn. Des Weiteren wird die Fahrbahn der B442 im unmittelbaren Brandbereich beschädigt. Aufgrund der Reinigungsarbeiten und Beschädigungen auf der Fahrbahn kam und wird es in den nächsten Tagen zu Beeinträchtigungen im Bereich der B442 Ortsausgang Haste kommen.

