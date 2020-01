Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit Sachschaden

36251 Bad Hersfeld. Am Samstagabend, d. 18.01.2020, gegen 21.35 Uhr, befuhr eine 55-jährige Frau aus Bad Hersfeld mit ihrem Pkw das Parkplatzgelände eines Einkaufsmarktes in der Heinrich-von-Stephan-Straße. Eine 58-jährige Frau aus Hauneck parkte zu der genannten Zeit mit ihrem Pkw aus ihrer Parklücke aus und stieß, vermutlich in Folge von Unachtsamkeit, gegen das vorbeifahrende Fahrzeug der Frau aus Bad Hersfeld. Die beiden Frauen blieben unverletzt, der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

(Berichterstatter: Polizeistation Bad Hersfeld, Feldbinder, PHK)

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell