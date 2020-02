Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Nachtrag zum Pressebericht der Polizei Betzdorf vom 23.02.2020

Betzdorf (ots)

6. Körperverletzung

Tatort: 57629 Malberg, Schulstraße Tatzeit: 22.02.2020, 23:00 Uhr Hergang: Eine Besucherin des Karnevals in Malberg wollte sich nach Hause fahren lassen. Als sie auf der Beifahrerseite einsteigen wollte, schlug ein vorbeigehender junger Mann offenbar grundlos gegen den Außenspiegel des Fahrzeugs. Die Geschädigte lief hinter dem vermeintlichen Täter her und stellte ihn zur Rede. der junge Mann schubste die Geschädigte, welche dann zu Boden fiel und sich verletzte. Wie üblich dürfte hier der Alkohol in Zusammenarbeit mit dem Nichtvertragen eine erhebliche Rolle gespielt haben.

7. Körperverletzung

Tatort: 57629 Malberg, Schulstraße Tatzeit: 22.02.2020, 22:30 Uhr Hergang. Noch nicht abschließend geklärt werden konnte ein weitere Körperverletzung bei der ein junger Mann eine Kieferverletzung in der Nähe des Festzeltes in Malberg erlitten hat. Dieser wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

8. fahrlässige Körperverletzung

Tatort: 57567 Daaden,Bergstraße Tatzeit: 22.02.2020, 12:05 Uhr Hergang: Unabhängig vom Karneval und Alkohol, aber trotzdem verletzt wurde ein Hundehalter in der Gemeinde Daaden. Dieser war mit seinem Hund unterwegs, als ein unangeleinter Schäferhund von einem frei zugänglichen Grundstück den Hund des Spaziergängers angriff. Dieser wollte seinen Hund schützen und wurde von dem Schäferhund ebenfalls verletzt.

Auch hier wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

