Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Montag, 7. Oktober 2019:

Salzgitter (ots)

Salzgitter: Hinweise zu einer Gefährdung des Luftverkehrs gesucht

Donnerstag. 03.10.2019, 20:01 Uhr

Der Pilot eines Linienfluges von München nach Hannover wurde am Donnerstagabend von einem grünen Laserlicht (vermutlich von einem Laserpointer) geblendet. Die Blendung hatte glücklicherweise KEINE Auswirkung auf den Flugverlauf. Ermittlungen ergaben, dass das Laserlicht aus dem Bereich einer Feldmark im Nahbereich Salzgitter-Osterlinde kam. Eine Fahndung in diesem Bereich blieb ohne Erfolg. Ein Strafverfahren gegen Unbekannt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr wurde eingeleitet. Hinweise erbittet die Polizei Salzgitter unter 05341 / 1897-0.

