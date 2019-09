PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilung der Polizeidirektion Hochtaunus von Freitag, 06.09.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch in Feuerwehrgebäude, Glashütten, Schulpfad, Donnerstag, 05.09.2019, 21:00 Uhr bis 22:40 Uhr

(te)Am späten Donnerstagabend, zwischen 21:00 Uhr und 22:40 Uhr, kam es zu einem Einbruch in das Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Glashütten im Schulpfad. Unbekannte Täter gelangten über ein Fenster gewaltsam ins Innere und entwendeten ein Handy und einen Laptop im Wert von mehreren Hundert Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Homburg unter der (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Geräte von Baustelle entwendet, Kronberg, Jaminstraße, Mittwoch, 04.09.2019, 17:00 Uhr bis Donnerstag, 05.09.2019, 07:00 Uhr

(te)Im Zeitraum von Mittwochabend, gegen 17:00 Uhr, bis Donnerstagmorgen, gegen 07:00 Uhr, wurden mehrere Geräte von einer Baustelle in Kronberg entwendet. Unbekannte Täter gelangten über das Außengerüst in das Gebäude und entwendeten Baugeräte im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Königstein unter der (06174) 9266 - 0 zu melden.

3. PKW-Entwendung fehlgeschlagen, Bad Homburg - Gonzenheim, Haberweg, Mittwoch, 04.09.2019, 17:00 Uhr bis Donnerstag, 05.09.2019, 07:30 Uhr

(te)In der Zeit von Mittwoch bis Donnerstag versuchten unbekannte Täter einen abgestellten PKW in Bad Homburg - Gonzenheim zu entwenden. Am Mittwochabend, gegen 17:00 Uhr, stand der rote Opel Kadett des Geschädigten ordnungsgemäß im Haberweg. Am nächsten Morgen, gegen 07:30 Uhr, wurde festgestellt, dass die Täter das Türschloss manipulierten und sich so Zugang zum Fahrzeuginneren verschafften. Der Versuch, den PKW kurzzuschließen, scheiterte jedoch. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Homburg unter der (06172) 120 - 0 zu melden.

4. Diebstahl von Motorroller, Oberursel, Hohemarkstraße, Donnerstag, 05.09.2019, 12:45 Uhr bis 15:00 Uhr

(te)Am Donnerstagnachmittag, zwischen 12:45 Uhr und 15:00 Uhr, wurde ein Motorroller in der Hohemarkstraße in Oberursel entwendet. Das Fahrzeug wurde zuvor auf dem Gehweg abgestellt und gesichert. Es handelt sich um einen schwarzen Roller der Marke Piaggio, an dem das Versicherungskennzeichen "141 PRW" angebracht war. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Oberursel unter der (06171) 6240 - 0 zu melden.

5.Verkehrsunfallflucht in Bad Homburg, Bad Homburg, Kaiser-Friedrich-Promenade, Donnerstag, 05.09.2019, 15:57 Uhr bis 17:45 Uhr

(te)Am Donnerstagnachmittag kam es in der Kaiser-Friedrich-Promenade in Bad Homburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein schwarzer Mercedes Kleinbus wurde gegen 16:00 Uhr ordnungsgemäß in einer Parkbucht abgestellt. Bei der Rückkehr, gegen 17:45 Uhr, wurde der Schaden an der linken Fahrzeugseite festgestellt. Der unbekannte Unfallverursacher streifte, vermutlich beim Ein- beziehungsweise Ausparken aus einer angrenzenden Parkbucht, den Kleinbus. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Homburg unter der (06172) 120 - 0 zu melden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell