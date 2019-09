PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilung der Polizeidirektion Hochtaunus vom 05.09.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Verdächtige Person mit Schusswaffe in Steinbach

Donnerstag, 05.09.2019, 15:42 Uhr 61449 Steinbach Ts., Sodener Straße

Am Donnerstagnachmittag kam es in Steinbach, in der Sodener Straße zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein Passant hatte beobachten können, wie ein Anwohner der Sodener Straße, am Fenster stehend, mit einer Schusswaffe hantierte und auf vorbeifahrende Fahrzeuge zielte. Nachdem der Mann kurze Zeit später das Haus verließ konnte er durch die Polizei festgenommen werden. Im Nachgang stellte sich heraus, dass der 32-jährige Steinbacher erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Bei der Schusswaffe handelte es sich um eine Softairwaffe, welche einer echten Waffe täuschend ähnlich sieht.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat im vorliegenden Fall die Ermittlungen übernommen.

