PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 03.09.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecher erfolglos, Friedrichsdorf, Seulberg, Stettiner Ring, 26.08.2019, 12.00 Uhr bis 02.09.2019, 15.00 Uhr

(pa)Im Verlauf der letzten Woche versuchten Einbrecher in Seulberg ihr Glück. Die Täter begaben sich zwischen letzter Woche Montag, 12.00 Uhr und gestern Nachmittag, 15.00 Uhr auf ein Anwesen im Stettiner Ring. Am dortigen Mehrparteienhaus versuchten sie, das Fenster einer Erdgeschosswohnung aufzuhebeln. Das Fenster hielt stand, die Täter zogen unerkannt wieder ab. Sie hinterließen an dem Fenster einen Schaden von rund 200 Euro. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Bad Homburger Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Pkw brennt aus, Vilbeler Straße (L3008) / L3205, 02.09.2019, gg. 21.15 Uhr

(pa)Gestern Abend kam nach einem Verkehrsunfall zwischen Nieder- und Ober-Erlenbach neben der Polizei auch die Feuerwehr zum Einsatz. Ein 44 Jahre alter Mann befuhr gegen 21.15 Uhr mit seinem VW Golf die Vilbeler Straße von Nieder-Erlenbach kommend in Richtung Bad Homburg. Nach Zeugenangaben soll er dabei mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein, sodass er an der Einmündung der L3205 den Anhänger eines nach dort eingebogenen Traktors im Heckbereich touchierte. Ebenfalls streifte der Golf die Front eines Skoda, der aus Richtung Karben kommend an der Einmündung hielt. Anschließend drehte sich der VW mehrfach um sich selbst, bevor er auf der Fahrbahn zum Stehen kam und in Brand geriet. Der 44-Jährige konnte noch rechtzeitig aus dem Fahrzeug aussteigen, bevor es komplett ausbrannte. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten bei dem Mann Anzeichen für Alkoholkonsum fest. Es wurde eine ärztliche Blutentnahme veranlasst. Der Gesamtschaden am Golf, den beiden gestreiften Fahrzeugen und dem durch das Feuer beeinträchtigten Fahrbahnbelag wird auf über 23.000 Euro geschätzt. Gegen den Fahrer des VW wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verdacht des Fahrens unter Alkoholeinfluss veranlasst.

3. Unfall zwischen zwei Kleintransportern, Oberursel, Frankfurter Landstraße, 02.09.2019, gg. 10.40 Uhr

(pa)Am Montagvormittag entstand bei einem Verkehrsunfall in Oberursel ein Sachschaden von ca. 14.000 Euro. Gegen 10.40 Uhr wollte ein in der Frankfurter Straße entgegen der Fahrtrichtung parkender 23-Jähriger mit einem Ford Transit die Frankfurter Straße in Richtung Homburger Landstraße befahren. Er fuhr in den fließenden Verkehr ein, ohne auf diesen zu achten. So kam es, dass er dem 32-jährigen Fahrer eines Mercedes Sprinter die Vorfahrt nahm. Die Front des Mercedes kollidierte mit der vorderen Beifahrerseite des Ford. Hierdurch löste der Airbag des Sprinters aus. Die Fahrer blieben beide unverletzt, ihre Fahrzeuge mussten jedoch abgeschleppt werden. Aufgrund von ausgelaufenen Betriebsstoffen musste die Fahrbahn gereinigt werden. Die Frankfurter Landstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt.

4. Cabrio beschädigt, Bad Homburg v. d. Höhe, Gonzenheim, Viktoriaweg, 31.08.2019, 14.00 Uhr bis 01.09.2019 16.00 Uhr

(pa)Gestern wurde bei der Polizei eine Verkehrsunfallflucht angezeigt, die sich am Wochenende in Gonzenheim ereignete. Die Fahrerin eines VW Golf Cabrio parkte dieses am Samstag gegen 14.00 Uhr im Viktoriaweg auf Höhe der Hausnummer 4 auf einem Längsparkstreifen. Als sie am Sonntag gegen 16.00 Uhr zurück zum Fahrzeug kam, war die Fahrertür des schwarzen Cabriolets beschädigt. Offenbar war jemand gegen den Wagen gefahren, ohne sich anschließend um die Begleichung des Schadens, der auf rund 3.000 Euro geschätzt wird, zu kümmern. Deshalb ermittelt nun die Polizeistation Bad Homburg. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich dort unter (06172) 120 - 0 zu melden.

5. Schaustellerwagen angefahren - Unfallflucht, Bad Homburg v. d. Höhe, Louisenstraße, 02.09.2019, 00.30 Uhr bis 10.00 Uhr

(pa)Am Montag fuhr eine unbekannte Person in Bad Homburg gegen die Ecke eines Schaustellerwagens und anschließend davon. Der Anhänger stand im Rahmen des Laternenfestes in der Louisenstraße. Der Zeitraum, in dem der Schaden von ca. 2.000 Euro entstanden ist, kann auf die Zeit zwischen 00.30 Uhr und 10.00 Uhr eingegrenzt werden. Die Polizei erbittet sachdienliche Hinweise an die Telefonnummer (06172) 120 - 0.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell