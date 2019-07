Polizei Bonn

POL-BN: Polizei ermittelt in drei Fällen wegen des Verdachts der Trunkenheit

Bonn (ots)

Gleich drei Autofahrer wurden im Laufe des vergangenen Wochenendes nach Trunkenheitsfahrten zur Verantwortung gezogen.

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle hielten Beamte der City-Wache in der Nacht zu Montag (29.07.2019) einen 38-jährigen Mann und seine 40-jährige Begleiterin in der Straße "An der Josefshöhe" in Bonn-Auerberg an. Als der Fahrer seinen Wagen zum Stehen brachte, versuchten beide Insassen zu flüchten, bevor sie nach kurzer Verfolgung von den Beamten gestellt werden konnten. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Polizisten der City-Wache Betäubungsmittel in dem Wagen. Außerdem ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des 38-jährigen Fahrers. Ein freiwillig vor Ort durchgeführter Atemalkoholvortest bestätigte dies mit einem Wert von rund 1,1 Promille. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Daraufhin wurde er in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde.

Am Samstag, den 27.07.2019, fiel ein 28-jähriger Mann gegen 23:30 Uhr auf der Ludwig-Erhard-Alle einer Streifenwagenbesatzung auf, als er eine Rotlicht zeigende Lichtzeichenanlage missachtete und in die Heinemannstraße abbog. Der 28-Jährige kam, nachdem er zunächst polizeiliche Haltezeichen ignoriert hatte, schließlich auf dem Robert-Schumann-Platz zum Stehen und verließ fluchtartig seinen PKW. Dabei kam er zu Fall, verletzte sich leicht und die Beamten konnten ihn stellen. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,82 Promille. Aufgrund dessen wurde ihm auf der Polizeiwache Bad Godesberg von einer Ärztin eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Polizisten noch vor Ort.

Ebenfalls Samstagnacht (27.07.2019), gegen 02:50 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Mann die Endenicher Straße in Richtung Duisdorf. Dabei fiel der Fahrer aufgrund seiner stark erhöhten Geschwindigkeit auf und wurde von einer Streifenwagenbesatzung angehalten. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum. Das Ergebnis des vor Ort durchgeführten Atemalkoholvortests: 1,12 Promille. Auch dem 38-Jährigen wurde eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen und auch sein Führerschein wurde sichergestellt.

Alle drei Fahrzeugführer erwartet jetzt unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr .

