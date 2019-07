Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim: Einbrecher erbeuten Bargeld und Schmuck bei Tageswohnungseinbruch

Bonn (ots)

Am Freitag (26.07.2019) brachen Unbekannte am helllichten Tag in ein Einfamilienhaus im Bornheimer Ortsteil Uedorf ein. In der Zeit von 10 Uhr bis 12 Uhr gelangten sie unbemerkt auf das Grundstück des Hauses auf der Elbestraße und hebelten dort ein Fenster auf. Das Haus durchsuchten die Einbrecher anschließend nach Wertgegenständen. Mit Bargeld und Schmuck konnten sie schließlich unerkannt flüchten.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/15-0 mit dem Kriminalkommissariat 34 in Verbindung zu setzen.

