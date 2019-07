Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim-Hersel: 16-jähriger Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Bonn (ots)

Am Freitagmorgen (26.07.2019) wurde ein 16-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall im Bornheimer Ortsteil Hersel verletzt. Nach Zeugenangaben befuhr der Zweiradfahrer gegen 08:30 Uhr einen kleinen Verbindungsweg von der L300 in Richtung Rheinstraße. Dort bog der 16-Jährige nach links auf die Rheinstraße in Fahrtrichtung Bonn ab und stieß mit einem vorfahrtberechtigten Pkw einer 89-jährigen Frau zusammen. Der Fahrradfahrer wurde auf den Pkw aufgeladen und gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Dabei erlitt er unter anderem Verletzungen am Kopf und der Schulter. Ein Rettungstransportwagen brachte den jungen Mann in ein Krankenhaus.

