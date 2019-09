PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 02.09.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecher stehlen Goldmünze, Oberursel, Mittelweg, 30.08.2019, 14.00 Uhr bis 01.09.2019, 20.00 Uhr

(pa)Am Wochenende brachen Unbekannte in Oberursel in ein Einfamilienhaus ein. Zwischen Freitagnachmittag, 14.00 Uhr und Sonntagabend, 20.00 Uhr verschafften sich die Täter durch das Aufhebeln einer Terrassentür Zugang zu dem im Mittelweg gelegenen Wohnhaus. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und fanden eine hochwertige Goldmünze im Wert von rund 500 Euro. Mit dieser flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Einbrecher hinterließen einen Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Bad Homburger Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Auseinandersetzung an Bahnhof, Friedrichsdorf, Bahnstraße, 31.08.2019, gg. 23.35 Uhr

(pa)In der Nacht auf Sonntag kam es am Friedrichsdorfer Bahnhof zu einer Auseinandersetzung zweier Personengruppen. Ihren Ursprung hatte diese bereits auf der Bahnfahrt dorthin. Eine Gruppe Jugendlicher und Heranwachsender soll eine Gruppe anderer Fahrgäste provoziert haben. Eskaliert sei die Situation nach Zeugenangaben, als die zwei Gruppen in Friedrichsdorf ausstiegen. Nach weiteren Provokationen und einer Schubserei soll es zu diversen wechselseitigen Schlägen und teils Bissen gekommen sein. Die Polizei stellte vor Ort die Personalien der Beteiligten fest und nahm einen 16-Jährigen sowie eine 18-Jährige fest. Beide zeigten sich aggressiv und waren so erheblich alkoholisiert, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Eine ebenfalls stark alkoholisierte 17-Jährige wurde mit zur Polizeidienststelle genommen und dort an einen Erziehungsberechtigten übergeben. Mehrere Personen der anderen Gruppe wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der genaue Ablauf des Tatgeschehens ist unklar und bedarf weiterer polizeilicher Ermittlungen.

3. Schwerverletzte bei Verkehrsunfall im Weiltal, L3025 / L3063 , 01.09.2019, gg. 18.40 Uhr

(pa)An der Kreuzung der Landesstraßen 3025 und 3063 kam es am Sonntag zu einem Verkehrsunfall. Eine 18-jährige Frau aus dem Wetteraukreis befuhr mit ihrem Suzuki Swift gegen 18.40 die L3063 und wollte die besagte Kreuzung geradeaus in Fahrtrichtung Heinzenberg passieren. Dabei übersah sie einen von rechts aus Richtung Winden kommenden, vorfahrtsberechtigten VW Polo, gefahren von einer 71-jährigen Frau aus dem Landkreis Limburg-Weilburg. Der Volkswagen prallte mit der Front gegen die Beifahrerseite des Suzuki, der durch den Aufprall in eine Böschung neben der Fahrbahn geschleudert wurde. Die 18-Jährige VW-Fahrerin wurde dabei schwer verletzt. Die 71-Jährige zog sich bei der Kollision leichte, ihr 80 Jahre alter Beifahrer schwere Verletzungen zu. Alle drei wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beiden Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 6.000 Euro geschätzt.

4. Beim Abbiegen Radfahrer übersehen, Oberursel, Hohemarkstraße, 01.09.2019, gg. 17.00 Uhr

(pa)Wie wichtig es ist, beim Abbiegevorgang an den "Schulterblick" zu denken, zeigte sich am frühen Sonntagabend in Oberursel. Ein 18 Jahre alter Fahrradfahrer war gegen 17.00 Uhr in der Hohemarkstraße auf dem dortigen Fahrradstreifen in Fahrtrichtung Stadtmitte unterwegs. Neben dem Radfahrer fuhr ein 57-Jähriger in einem Daihatsu Kleinwagen in gleicher Richtung. Auf der Gefällstrecke waren beide Verkehrsteilnehmer in etwa gleich schnell. Als der Daihatsu-Fahrer beabsichtige, nach rechts in die Freiherr-vom-Stein-Straße abzubiegen und seinen Blinker setzte, versuchte der neben dem Pkw befindliche 18-Jährige noch auf sich aufmerksam zu machen und eine Kollision durch starkes Abbremsen zu verhindern. Dies hatte nicht den erhofften Erfolg und der Kleinwagen stieß mit dem Kotflügel gegen das Fahrrad. Dabei kam dessen Fahrer zu Fall. Beim Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.100 Euro.

5. Motorradfahrer stürzt, L3004 zwischen Schmitten und Hegewiese, 30.08.2019, gg. 11.50 Uhr

(pa)Am Freitagmittag kam es im Feldberggebiet zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Der 19 Jahre alte Mann war gegen 11.50 Uhr auf seiner Honda auf der Landesstraße 3004 aus Richtung Schmitten kommend in Fahrtrichtung Hegewiese unterwegs. Nach eigenen Angaben aufgrund von auf der Straße liegenden Tannenzapfen geriet der Kradfahrer in einer Kurve in Rutschen und stürzte. Sein Motorrad rutschte gegen den Unterbau einer Leitplanke. Der Mann selbst verletzte sich bei dem Sturz leicht. Der Sachschaden an seinem Fahrzeug beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf ca. 2.500 Euro.

6. Gemeinsame Motorradkontrollen, Weilrod, Landesstraße 3025/ Landesstraße 3063, Waldems, Niederems, Bundesstraße 275, 01.09.2019, 13.00 Uhr bis 19.00 Uhr,

(pl)Am Sonntag haben die Regionalen Verkehrsdienste der Polizeidirektionen Rheingau-Taunus und Hochtaunus zwischen 13.00 Uhr und 19.00 Uhr zwei gemeinsame Motorradkontrollen durchgeführt. Die erste Kontrolle fand im Bereich der Einmündung der L 3025 zur L 3063 bei Weilrod statt. Von dort aus ging es dann weiter auf die B 275 bei Niederems. Die eingesetzten Beamten kontrollierten insgesamt 84 Zweiräder und einen Pkw. Für zwölf der angehaltenen Fahrzeuge mussten Mängelanzeigen gefertigt werden. Bei zwei Motorrädern und dem angehaltenen Pkw führten technische Änderungen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis und somit zu einer Untersagung der Weiterfahrt. Darüber hinaus wurden elf Verkehrsteilnehmer gebührenpflichtig verwarnt und eine Schallpegelmessung durchgeführt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell