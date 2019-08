PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Hochtaunus vom Freitag, 30.08.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. 17-Jähriger flüchtet vor Polizei, Bad Homburg v. d. Höhe, Südring, Donnerstag, 29.08.2019, 13:15 Uhr

(fs)Im Rahmen einer Streifenfahrt wurden Beamte der Polizeistation Bad Homburg auf zwei Jugendliche aufmerksam, welche sich auf einer Parkbank nahe der Feldgemarkung Südring - Kalbacher Weg aufhielten. Als die Jugendlichen den Streifenwagen erblickten, begaben diese sich umgehend zu den von ihnen mitgeführten Fahrrädern und fuhren eilig davon. Einem der Jugendlichen gelang es, sich der Kontrolle zu entziehen. Der andere 17-jährige Jugendliche konnte nach einer kurzen Verfolgungsfahrt, im Rahmen welcher der Jugendliche einen Beutel in einen Acker warf, gefasst werden. Bei ihm konnten im Rahmen einer Personenkontrolle sowie bei einer Absuche des Nahbereichs neben 40 Gramm Betäubungsmitteln auch ein Pfefferspray sowie mehrere Mobiltelefone aufgefunden werden. Er wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen zu der Polizeistation Bad Homburg gebracht und nach Abschluss der Maßnahmen entlassen. Gegen den 17-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

2. Tür herausgerissen, Grävenwiesbach, Bachstraße, Montag, 26.08.2019, 17:00 Uhr bis Donnerstag, 29.08.2019, 11:00 Uhr

(fs)Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Montag und Donnerstag Werkzeuge im Wert von über 6.000 Euro aus einer Scheune in der Bachstraße in Grävenwiesbach gestohlen. Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die Täter Zugang zu der Scheune, indem sie die Tür unter Anwendung von stumpfer Gewalt herausrissen. Im Inneren der Scheune durchsuchten die Täter mehrere dort gelagerte Kisten nach Diebesgut. Den Tätern gelang es unter anderem ein Schweißgerät sowie einen Werkzeugwagen unbemerkt zu entwenden. Die Kriminalpolizei Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0.

3. Einbrecher verursachen hohen Sachschaden, Königstein im Taunus, Altkönigstraße, Donnerstag, 29.08.2019, 21:00 Uhr bis 22:30 Uhr

(fs)Unbekannte Täter sind am Donnerstagabend in ein Haus in der Altkönigstraße in Königstein eingedrungen und haben dabei einen Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro verursacht. Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die Täter Zugang zu dem Haus, indem sie eines der Fenster gewaltsam aufhebelten. Im Inneren angekommen durchsuchten die Täter sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen, bevor sie sich unerkannt vom Tatort entfernten. Durch die Täter konnte ausländische Währung in Höhe von ca. 100 Euro erlangt werden. Die Kriminalpolizei Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0.

4. Portemonnaie gestohlen, Oberursel, Bommersheim, An den drei Hasen, Donnerstag, 29.08.2019, 10:15 Uhr

(fs)Einem Taschendieb gelang es gestern Morgen in einem Einkaufsmarkt in der Straße "An den drei Hasen", einem 60-jährigen Mann das Portemonnaie zu stehlen. Dieses hatte der Geschädigte zuvor in einer Seitentasche seiner Bekleidung verstaut. Dem Täter gelang es unbemerkt, das Portemonnaie mit einem Inhalt von ca. 100 Euro zu entwenden und sich vom Tatort zu entfernen. Die Polizeistation Oberursel hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06171 / 6240 - 0.

5. Ford zerkratzt, Usingen, Am Riedborn, Donnerstag, 29.08.2019, 18:45 Uhr bis 18:55 Uhr

(fs)Ein dreister Vandale hat gestern Abend einen auf einem Parkplatz in der Straße "Am Riedborn" in Usingen geparkten Ford-Fiesta zerkratzt und damit einen Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro verursacht. Ersten Ermittlungen zufolge wurde der dortig geparkte Pkw mittels spitzen Gegenstandes mutwillig in Form von Kratzern beschädigt. Die Polizeistation Usingen hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06081 / 9208 - 0.

6. VW-Caddy beschädigt, Friedrichsdorf, Seulberg, Wimsbacher Straße, Mittwoch, 28.08.2019, 21:30 Uhr bis Donnerstag, 29.08.2019, 11:30 Uhr

(fs)Ein in der Wimsbacher Straße in Seulberg geparkter VW-Caddy wurde in der Nacht zum Donnerstag durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Dabei zerkratzen die Täter die Fahrertür sowie die hintere Tür des Pkw mit einem bislang unbekannten Werkzeug. An dem VW entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Die Polizeistation Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0.

7.Frau bei Unfall verletzt, Bad Homburg v. d. Höhe, Siemensstraße, Dieselweg, Donnerstag, 29.08.2019, 18:12 Uhr

(fs)Gestern Abend ereignete sich auf der Siemensstraße in Bad Homburg ein Verkehrsunfall, bei dem eine 60-jährige Frau verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich im Kreuzungsbereich Siemensstraße / Dieselweg als eine 35-jährige BMW-Fahrerin, welche den Dieselweg in Richtung der Siemensstraße befuhr, eine aus Richtung der Horexstraße kommende 60-jährige Mazda-Fahrerin übersah und mit dieser kollidierte. In Folge der Kollision geriet der Mazda auf einen dortigen Grünstreifen, wo er zum Stehen kam. Die 60-jährige wurde bei dem Unfall verletzt und zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, welcher auf ca. 8.000 Euro geschätzt wird.

8. Fahrzeug beschädigt und davongefahren, Bad Homburg v. d. Höhe, Louisenstraße, Mittwoch, 29.08.2019, 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr

(fs)Durch einen bislang unbekannten Pkw wurde im Laufe des Mittwochvormittages ein auf einem Parkplatz in der Louisenstraße in Bad Homburg geparkter BMW beschädigt. Zeugenaussagen zufolge kollidierte der unbekannte Pkw mit dem BMW, woraufhin ein bislang Unbekannter aus diesem ausstieg und den Schaden begutachtete. Im Anschluss daran entfernte sich der Unbekannte samt Pkw von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten nachzukommen. An dem BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.200 Euro. Die Polizeistation Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0.

9. Aktueller Blitzerreport für den Hochtaunuskreis für die 36. Kalenderwoche

Seit Juni 2015 veröffentlicht das Polizeipräsidium Westhessen wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Donnerstag: Gem. Niederreifenberg, L3025 zw. Parkplatz rotes Kreuz und Ortseingang

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

