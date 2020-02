Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebericht der PI Betzdorf vom 22.02.2020

Betzdorf (ots)

1. Verkehrsunfall mit Flucht

Tatort: 57548 Kirchen, Bahnhofstraße 24 Tatzeit: 21.02.2020, 14:55 Uhr Hergang: Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw am Krankenhaus in Kirchen. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Hinweise Bitte an die Polizei in Betzdorf

2. Verkehrsunfall mit Flucht

Tatort: 57518 Betzdorf, Klosterhof Tatzeit: 21.02.2020, 15:44 Uhr Hergang: Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte ein auf dem Parkplatz Klosterhof 4 in Betzdorf ordnungsgemäß abgestellten Pkw. Auch diesmal entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Hinweise an die Polizei Betzdorf

3. Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluß

Tatort: 57518 Alsdorf, Hauptstraße Tatzeit: 21.02.2020, 19:05 Uhr Hergang: Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte eine Streifenwagenbesatzung bei einem 22- jährigen Pkw Führer drogentypische Auffälligkeiten feststellen. Da ein Vortest den verdacht erhärtete, musste der junge Mann eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitete und er wird auch noch Post von der Führerscheinstelle und der Bußgeldbehörde bekommen. Das die Fahrt beendet war, versteht sich von selbst.

4. Angriff auf Rettungskräfte

Tatort: 57584 Scheuerfeld, Festzelt Tatzeit: 22.02.2020, 00:03 Uhr Hergang: Ein offensichtlich betrunkener Mann wollte am Festzelt zu seiner Freundin, welche sich im Krankenwagen zwecks Behandlung befand. Hierbei griff er zunächst einen Rettungssanitäter an, der ihm helfen wollte und schubste diesen weg. Danach begab er sich Richtung Rettungswagen und griff dort den zweiten Rettungssanitäter an, packte diesen am Kragen und drückte ihn weg, bevor er von der vor Ort befindlichen Security festgehalten werden konnte. Auf den jungen Mann wartet nun ein Strafverfahren.

