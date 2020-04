Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Unfallflucht auf der B68- beschädigter Mercedes gesucht

Bramsche (ots)

Die Polizei ermittelt derzeit wegen einer Unfallflucht, die sich vermutlich am Montagabend in der Abfahrt Hesepe der B68 ereignete. Ein Autofahrer war mit seinem Fahrzeug offenbar in Richtung Norden unterwegs, hat dann die Abfahrt Hesepe genommen und ist vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit im Kurvenbereich der Abfahrt nach links von der Fahrbahn abgekommen. In der Folge stieß der Unbekannte mit seinem Auto gegen zwei Verkehrsschilder und machte sich danach aus dem Staub. An der Unfallstelle wurden ein Glas eines Außenspiegels, ein Teil eines Stoßfängers sowie ein Pralldämpfer eines etwa 10 Jahre alten Mercedes der C-Klasse gefunden. Hinweise auf ein entsprechend beschädigtes Fahrzeug nimmt die Bramscher Polizei unter der Telefonnummer 05461/915300 entgegen.

