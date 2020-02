Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mit falschen Nummernschildern von Belgien bis Bautzen

Bautzen (ots)

Ein 32-jähriger Ukrainer war am 5. Februar 2020 mit seinem Skoda Fabia auf der Autobahn 4 unterwegs in Richtung polnische Grenze. Bundespolizisten stoppten den Mann um 09:55 Uhr auf dem Rastplatz Oberlausitz Süd bei Bautzen. An dem Fahrzeug befanden sich belgische Nummernschilder mit der ehemals für den Wagen ausgegebenen Ziffernfolge. Es handelte sich jedoch um nachgemachte Fälschungen. Der Skoda ist seit Dezember 2019 nicht mehr zugelassen.

Die Kennzeichentafeln wurden sichergestellt. Der Ukrainer muss sich nun wegen Kennzeichenmissbrauch verantworten. Das Polizeirevier Bautzen hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Alfred Klaner

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

@bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell