Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schwarzarbeiter gestoppt

Bautzen (ots)

Drei ukrainische Schwarzarbeiter im Alter von 34, 35 und 38 Jahren stellten Fahnder der Bundespolizei am 4. Januar 2020 gegen 17:00 Uhr als Insassen eines ukrainischen Kleintransporters fest. Der Transporter wurde auf dem Pendlerparkplatz in Bautzen-Schliebenstraße angehalten und kontrolliert. Die drei Männer wiesen sich mit gültigen ukrainischen Reisepässen aus und gaben an, sich bei Verwandten aufgehalten zu haben. Wo genau und wie die Verwandten hießen, war den Männern entfallen. Sie wurden in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle verbracht. Dort rückten dann Zwei mit der Sprache raus und gaben zu, dass sie unerlaubt in Deutschland gearbeitet haben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden alle Drei der Ausländerbehörde Bautzen überstellt.

