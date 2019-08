Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Daruper Straße/ Scheibe war stärker

Coesfeld (ots)

Mit beinem Gullideckel versuchten Unbekannte vergeblich, in der Zeit von Mittwoch (14.08.), 21 Uhr bis Donnerstag (15.08.), 05.30 Uhr die Glasschiebetür eines Lebensmittelgeschäftes an der Daruper Straße in Nottuln einzuschlagen. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

