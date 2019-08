Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Stadtgebiet

Fahndung nach gesuchtem Straftäter

Coesfeld (ots)

Am heutigen Tage ( 15.08.) gegen 08.00 Uhr wurde im Rahmen eines Polizeieinsatzes wurde bekannt, dass sich ein mit Öffentlichkeitsfahndung gesuchter Sexualstraftäter in Darup aufhält. Sofort wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Hierzu werden auch ein Polizeihubschrauber und Man-Trailer Hunde eingesetzt. Der ÖPNV wurde durch die Polizei informiert. Wir fahnden derzeit mit Nachdruck im Bereich rund um Nottuln. Bürgerinnen und Bürger, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Flüchtigen geben können, werden gebeten direkt den Notruf der Polizei zu wählen. Sprechen sie den Mann nicht persönlich an oder treten an ihn heran. Lichtbilder finden sie im Internet unter https://polizei.nrw/fahndungen/bekannte-tatverdaechtige/bergkamen-vergewaltigung

