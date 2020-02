Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Bundespolizisten beendeten die Schwarzfahrt eines Betrunkenen

Dresden / Ebersbach (ots)

Mit dem Zug von Dresden bis Ebersbach fuhr eine dreister Schwarzfahrer am Nachmittag des 31. Januar 2020. Obwohl der 23-jährige Pole bereits bei Radeberg von der Zugbegleiterin des Zuges verwiesen worden war weil er keinen Fahrschein lösen wollte und stark alkoholisiert war, versteckte er sich in derZugtoilette und fuhr weiter mit. Erst in Ebersbach stieg er nun aus und wurde durch die Bundespolizei mit zur Dienststelle genommen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,76 Promille. Am Nachmittag durfte der Mann seine Reise fortsetzen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Erschleichen von Leistungen.

