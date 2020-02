Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schwarzarbeiterinnen in Gewahrsam genommen

Bautzen (ots)

Zwei 48- und 60-jährige Frauen aus der Ukraine müssen sich seit dem vergangenen Wochenende wegen illegaler Arbeitsaufnahme und wegen dem unerlaubten Aufenthalt verantworten. Außerdem mussten 4.000,00 Euro Schwarzarbeitslohn bewschlagnahmt werden.

Beamte der Bundespolizeiinspektion Ebersbach kontrollierten am 1. Februar 2020 um 08:20 Uhr auf der BAB 4 bei Uhyst die 48-jährige Ukrainerin als Mitreisende in einem Reisebus. Sie ermittelten vor Ort Anhaltspunkte, wonach die Frau in einem Pflegeheim als Pflegekraft gearbeitet hatte, aber hierfür weder über ein Visum noch über eine Arbeitserlaubnis verfügte.

Am 2. Februar 2020 stoppten Bundespolizisten um 03:25 Uhr bei Uhyst einen in Richtung Görlitz fahrenden ukrainischen Kleinbus. Eine der Mitreisenden, eine 60-jährige Ukrainerin konnte ebenfalls weder Visum noch Arbeitserlaubnis für die ermittelte Schwarzarbeit im Pflegebereich vorweisen. Vielmehr hatte sie 4.800,00 Euro dabei, wovon 4.000,00 Euro als Schwarzarbeitslohn beschlagnahmt wurden.

Gegen beide Frauen wird nun wegen der unerlaubten Arbeitsaufnahme sowie Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz ermittelt. Sie wurden an die Ausländerbehörde Bautzen übergeben. Gegen die Hintermänner und Auftraggeber ermittelt die Bundespolizei unter anderem wegen dem Einschleusen von Ausländern.

