Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Gesuchte Diebin verhaftet

Hirschfelde (ots)

Eine 39-jährige Polin wurde am 31. Januar 2020 durch Beamte der Bundespolizei um 03:30 Uhr in Hirschfelde kontrolliert. Gegen die Frau liegt ein Haftbefehl zur Untersuchungshaft wegen Diebstahls aus Baden Württemberg vor. Die Frau wurde verhaftet und in die JVA Chemnitz eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Alfred Klaner

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

@bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell