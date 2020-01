Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Gesuchten Dieb verhaftet

Großschönau (ots)

Ein 48-jähriger Dieb aus Tschechien wurde am 30. Januar 2020 um 17:30 Uhr in Großschönau verhaftet. Die Staatsanwaltschaft Görlitz sucht den Mann seit einigen Wochen per Haftbefehl. Er wurde im vergangenen August durch das Amtsgericht Zittau wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 550,00 Euro verurteilt. Da er den offenen Restbetrag von 370,00 Euro nicht aufbringen konnte, muss er nun eine 37-tägige Ersatzfreiheitsstrafe in der Justizvollzugsanstalt Görlitz verbringen.

