BPOLI EBB: Flucht vor Polizei verhindert

Beamte der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz beendeten am heutigen Donnerstag die Flucht eines VW auf polnischem Hoheitsgebiet. Der polnische VW reiste gegen 04:15 Uhr aus Polen kommend über die Chopinstraße in Zittau ein und sollte dort kontrolliert werden. Die Anhaltezeichen ignorierte der Fahrer, wendete sein Fahrzeug und flüchtete wieder in Richtung Polen. Die eingesetzten Polizisten konnten nur mit einem Sprung zur Seite eine Kollision mit dem flüchtenden VW verhindern. Insgesamt drei Streifen folgten nun dem VW und konnten diesen auf Höhe einer polnischen Tankstelle stoppen. Im Fahrzeug befanden sich zwei 37 und 47 Jahre alte Polen, welche beide polizeibekannt sind. Das Fahrzeug ist seit 2019 abgemeldet und die angebrachten Kennzeichen gehören eigentlich an einen VW Golf. Die Personen und das Fahrzeug wurden zur weiteren Bearbeitung an die polnischen Kollegen.

