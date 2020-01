Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Versuchter Kabeldiebstahl am Haltepunkt Hirschfelde

Zittau (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten am Bahnhaltepunkt in Hirschfelde Kabel zu stehlen. Dazu öffneten sie mehrere Kanalabdeckungen und legten dadurch die Kabel frei. Bekannt geworden ist dies der Bundespolizei Zittau am 28. Januar 2020 um 09:30 Uhr. Ob es zu einem Diebstahl gekommen ist, wird derzeit ermittelt, Beeinträchtigungen im Bahnverkehr gab es nicht.

Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach bittet Zeugen, welche Angaben zum versuchten Kabeldiebstahl machen können sich unter der Telefonnummer 03586/76020 zu melden

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Ronny Probst

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell