Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Haftbefehl vollstreckt

Bautzen (ots)

Einen offenen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main vollstreckten Bundespolizisten am 28. Januar 2020 am Rastplatz Oberlausitz Nord. Gesucht wegen versuchtem gemeinschaftlichen Diebstahl wurde ein 46-jähriger Pole. Da er die geforderte Geldstrafe in Höhe von 3180,00 Euro vor Ort nicht zahlen konnte, wurde er in die JVA Bautzen eingeliefert und muss dort eine 106-tägige Ersatzfreiheitsstraße absitzen.

