Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Autofahrt unter Drogeneinfluss

Obernkirchen (ots)

(ma)

Eine angeordnete Blutprobenentnahme durch die Polizei Bückeburg wird endgültig Aufklärung darüber geben, in welchem Zustand ein sehr wahrscheinlichen unter Drogenbeeinflussung stehender 20jäghriger Nienstädter am Sonntag gg. 12.15 sein Auto in Obernkirchen geführt hat.

Die Beamten stoppten den Pkw Skoda auf der Rintelner Straße und erkannten bei dem Nienstädter Anzeichen einer Betäubungsmitteleinnahme, die durch einen positiven Drogenvortest bestätigt wurde.

Dem 20jährigen wurde nach der Blutentnahme die Weiterfahrt untersagt.

