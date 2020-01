Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Wohnhausbrand

Ein Dokument

Maxdorf (ots)

In den Abendstunden des 31.12.2019 greift in Maxdorf aus derzeit noch ungeklärter Ursache ein Kaminfeuer zunächst auf die angrenzende Wandverkleidung, sodann auf das gesamte Gebäude über. Die beiden Bewohner des Einfamilienhauses werden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenheus verbracht. Der entstehende Sachschaden wird derzeit auf etwa 300.000,- EUR geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

