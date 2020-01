Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrer

Limburgerhof (ots)

Am 30.12.2019 befuhr ein 60-jähriger Rollerfahrer den Ostpreußenring in Richtung Ortskern. Aus bislang unbekannter Ursache verlor der Mann in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Aufgrund der Verletzungen durch den Unfall musste der 60-Jährige in einem Krankenhaus behandelt werden. Weil an der Unfallstelle bei ihm Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde ihm dort eine Blutprobe entnommen.

