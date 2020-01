Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Gaststätte

Schifferstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Montagabend (30.12.2019) in eine Gaststätte in der Dudenhofener Straße eingebrochen, indem diese gewaltsam die Zugangstür aufhebelten. Nach erster Erkenntnis wurde in der Gaststätte nichts entwendet oder verändert, weshalb die Täter vermutlich bei der Tatausführung gestört wurden. Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de Verbindung zu setzen.

