POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht im Parkhaus

Frankenthal (ots)

Am Freitag, 27.12.2019, in der Zeit von ca. 17.45 Uhr - ca. 20.30 Uhr, parkt ein 55 Jähriger Geschädigter seinen schwarzen A-Klasse Mercedes ordnungsgemäß auf einem Parkplatz im City-Center in Frankenthal. Zur Abstellzeit befährt ein bislang unbekannter Autofahrer die zur Fahrerseite des Parkers angrenzende Parkbox. Beim Einparken bzw. beim Ein- oder Aussteigen des unbekannten Fahrzeugführers kommt es zum Zusammenstoß mit dem Auto des Geschädigten. Durch den Zusammenstoß wird die hintere Tür der Fahrerseite des Parkers beschädigt. Es entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 1500 EUR.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

