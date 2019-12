Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Bei Fußstreife Cannabis sichergestellt (02/3012) 30.12.2019, 00:30 Uhr

Speyer (ots)

In den frühen Morgenstunden wurde eine 33-jähriger Mann Am Woogbach in Speyer einer Personenkontrolle unterzogen. Die Beamten stellten bei ihm Betäubungsmittel sicher. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

