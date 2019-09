Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruchsversuch und Treibstoffdiebstahl bei Abschleppunternehmen

Vogelsberg (ots)

Einbruchsversuch und Treibstoffdiebstahl bei Abschleppunternehmen

Grebenhain - In der Nacht auf Dienstag (10.09.) begaben sich Unbekannte auf das Gelände eines Abschleppdienstes in der Straße "Am Lindich" und versuchten sich gewaltsam Zutritt zum Firmengebäude zu verschaffen. Als dies misslang, hebelten die Täter die Tankdeckel von auf dem Firmengelände abgestellten Pkws auf und stahlen Treibstoff im Wert von circa 70 Euro. Dabei verursachten sie einen Sachschaden von etwa 50 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Patrick Bug Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher Tel. +49 (0)661 / 105 - 1012

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell