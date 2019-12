Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Otterstadt - Tresor entwendet (04/3012) 29.12.2019, 21:10 Uhr - 30.12.2019, 00:15 Uhr

Otterstadt (ots)

Von Samstag auf Sonntag, in der Zeit von 21:10 Uhr bis 00:15 Uhr, gelangten Täter über den rückwärtigen Bereich in die Räumlichkeiten eines Restaurants in Otterstadt im Altrheiner Schlag. Dort entwendeten sie den Tresor mit den Tageseinnahmen, einen Fernseher sowie persönliche Gegenstände des Betreibers. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 6250 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

