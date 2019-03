Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal Kassenautomaten aufgebrochen

Bruchsal (ots)

Unbekannte brachen am Montag gegen 2.30 Uhr den Kassenautomaten auf dem Parkplatz eines Discounters in der Durlacher Straße auf. Die Täter entnahmen das Geld und entkamen vermutlich mit einem vierstelligen Betrag. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Bruchsal, Telefon 07251 7260, erbeten.

