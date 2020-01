Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Duo stiehlt Wodkaflaschen

Bückeburg/Petzen (ots)

(ma)

Ein 32 und ein 29jähriger Bückeburger sind am Samstagmittag in einem Supermarkt an der Petzer Straße als Ladendiebe aufgefallen. Ein Kunde des Einkaufsmarktes bemerkte, dass sich die Kunden Wodkaflaschen unter die Bekleidung steckten und nach Bezahlung von anderen Einkäufen das Geschäft verlassen wollten.

Die beiden Männer hatten eine bzw. zwei Flaschen jeweils in den Hosenbund geklemmt und wollten mit dem Alkohol den Kassenbereich passieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell