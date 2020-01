Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Wissen, Birkener Str./Bröhltalstr. (ots)

Am Sa., 04.01.2020, gegen 15:25 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Opel Astra die Bröhltalstr.(K 72) aus Richtung Mühlenthal kommend und bog nach links auf die bevorrechtigte Birkener Str.(K 71) in Richtung Wissen ein. Dabei beachtete er nicht die Vorfahrt eines 25-jährigen Fahrzeugführers eines Pkw Ford Mondeo, welcher die Birkener Str. aus Richtung Wissen kommend in Richtung Birken-Honigsessen befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden PKW, wobei insgesamt ca. 4500,-EUR Sachschaden entstand.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



